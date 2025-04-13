Кількість загиблих через обвал даху нічного клубу в Домінікані зросла до 225

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Getty Images / «Бабель»

Кількість загиблих внаслідок обвалу даху нічного клубу в столиці Домініканської Республіки зросла до 225.

Про це повідомила Sky News.

Місцева влада повідомила, що 189 людей врятували з-під завалів клубу Jet Set у Санто-Домінго, з них 15 все ще перебувають у лікарні, зокрема пʼятеро у критичному стані.

Водночас четверо людей померли протягом ночі в суботу, тож загальна кількість загиблих зросла до 225.

Серед ідентифікованих жертв обвалу — колишні гравці Головної бейсбольної ліги (MLB) Октавіо Дотель і Тоні Енріке Бланко Кабрера. Загинула також губернаторка північно-західної провінції Монте-Крісті Нелсі Круз, сестра семиразового учасника чемпіонату світу з бейсболу Нельсона Круза.

Getty Images / «Бабель»

Міністр охорони здоровʼя Віктор Аттала заявив журналістам, що ідентифікація жертв відбувається із затримкою, оскільки більшість з них необхідно зіставити за біометричними даними.