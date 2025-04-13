Bloomberg: Apple була на межі найбільшої кризи з часів пандемії через мита Трампа

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Компанії Apple вдалося уникнути найбільшої кризи з часів пандемії. Запроваджені президентом США Дональдом Трампом 125% мита на товари, вироблені в Китаї, загрожували зруйнувати її ланцюжок постачань так само серйозно, як це сталося пʼять років тому.

Про це пише Bloomberg.

Однак рішення американського президента звільнити від накладення взаємних мит смартфони та комп’ютери допомогло цього уникнути.

Хоча на товари, що містять напівпровідники, все же можуть ввести галузевий тариф і 20% мита на Китай залишається, ця зміна знаменує собою перемогу для Apple та індустрії побутової електроніки, яка все ще значною мірою покладається на азійську країну у своєму виробництві.

До останнього послаблення мит виробник iPhone мав план Б: скоригувати свій ланцюжок поставок, щоб виробляти в Індії більше iPhone, орієнтованих на США, які б обкладалися набагато нижчими митами. Керівництво Apple вважало, що це було б короткостроковим рішенням, яке дозволило б уникнути китайського тарифу і запобігти значному зростанню цін.

Враховуючи, що потужності з виробництва iPhone в Індії дозволяють випускати понад 30 мільйонів смартфонів на рік, виробництво лише в цій країні могло б задовольнити значну частину американського попиту. Сьогодні Apple продає від 220 до 230 мільйонів iPhone на рік, і близько третини з них припадає на США.

Попри це компанія все ще залежить від Китаю. За оцінками Morgan Stanley, там виготовляють 87% iPhone, 80% iPad та 60% MacBook. Уся ця продукція приносить компанії до 75% річного доходу. Окрім того, 17% світового доходу компанії надходить саме з Китаю, де Apple має десятки магазинів.