Генштаб: Кількість втрат у російській армії перевалила за 931 тисячу військових

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Протягом минулої доби, 11 квітня, Росія втратила ще 1 240 своїх солдатів убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 11 ворожих танків, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 78 дронів оперативно-тактичного рівня, 128 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 931 тисячу військових.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.