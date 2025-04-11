WSJ: Витрати США після інавгурації Трампа зросли. Хоча Маск мав їх скоротити

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Федеральні витрати США з моменту повернення Дональда Трампа на президентську посаду зросли порівняно з таким самим періодом минулого року. І це попри те, що Міністерство ефективності уряду (DOGE), яке очолює Ілон Маск, мало їх скоротити.

Про це пише Wall Street Journal.

Wall Street Journal проаналізувало щоденні фінансові звіти, які публікує Міністерство фінансів США й на основі цього пише, що з моменту інавгурації уряд витратив на $154 мільярди більше, ніж за аналогічний період 2024 року, під час президентства Джо Байдена.

Водночас DOGE скорочує контракти, зменшує кількість робочих місць, закриває програми з різноманітності і стверджує, що вже скоротило витрати на $150 мільярдів.



WSJ зазначає: це не вплинуло на загальний фінансовий результат — доходи уряду, зокрема податки й мита, також зросли, але цього все одно не вистачає, щоб покрити зростання витрат.

Чому витрати збільшились

У минулому фінансовому році уряд США витратив приблизно 73% усіх федеральних коштів — це $4,9 трильйона — щоб обслуговувати державний борг і фінансувати обов’язкові програми, такі як соціальне забезпечення (Social Security) і Medicare (медичне страхування для пенсіонерів). Ці програми діють автоматично, Конгрес їх не має продовжувати щорічно.

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента уряд збільшив виплати за програмою Social Security на $32,7 мільярда. Це зростання зумовили два чинники: майже 1,3 мільйона нових отримувачів допомоги за рік та індексація виплат на 2,5% через інфляцію. Водночас агентство DOGE, яке контролює державні витрати, заявляє, що виявляє шахрайські заявки і скорочує штат. Сам Трамп пообіцяв не чіпати соціальні програми.

Уряд також збільшив витрати на Medicare і Medicaid — з моменту інавгурації вони зросли на $29 мільярдів. Причина — як зростання кількості отримувачів, так і здорожчання медичних послуг. Загалом минулого року витрати на Social Security, Medicare і Medicaid разом становили приблизно 43% усього федерального бюджету.

Окрім цього, зростають витрати на обслуговування державного боргу. Керівник DOGE Ілон Маск попередив: якщо ці витрати не стримати, вони можуть повністю «поглинути» федеральний бюджет. Після повернення Трампа виплати відсотків за державним боргом зросли на $25,5 мільярда порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Це стало наслідком як високих відсоткових ставок, так і збільшення самого обсягу боргу.

DOGE розпочав кампанію зі скорочення витрат із радикальних кроків: звільнив щонайменше 25 тисяч федеральних службовців на випробувальному терміні, а також урізав допомогу іноземним державам. Частину звільнених уже поновили на посадах, а рішення DOGE тепер розглядає суд.

Порівняно з минулим роком витрати на зарплати федеральним працівникам зросли на $2,8 мільярда. Частково це стало наслідком підвищення зарплат на 2%, яке затвердила адміністрація Байдена в січні цього року. Крім того, багато працівників, які погодилися на компенсаційне звільнення (buyout), ще отримуватимуть зарплату до вересня.

За словами директорки аналітичного центру Budget Lab при Єльському університеті Марти Ґімбел, buyout, навпаки, міг навіть збільшити витрати — адже деякі працівники, які планували піти, вирішили залишитися за умови компенсації.

Спроби скоротити витрати Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) також наразилися на опір. Спочатку уряд суттєво зменшив фінансування, однак у березні Верховний суд США відхилив запит адміністрації призупинити іноземні виплати. У підсумку витрати майже повернулися до рівня 2024 року, пише WSJ.







DOGE вдалося скоротити витрати лише за кількома з понад 100 категорій, які щоденно відстежує Міністерство фінансів. З початку президентства Трампа Адміністрація транспортної безпеки (TSA) витратила на $22 мільйони менше. Це вдалося завдяки відтермінуванню закупівель нової форми, скороченню відряджень і тренінгів, пояснив віцепрезидент профспілки TSA Джо Шукер.

У березні Міністерство внутрішньої безпеки також скасувало профспілкову угоду, яка гарантувала соціальні пільги співробітникам TSA. Представник відомства додав, що витрати зменшилися також через тимчасову паузу у виплатах за рахунками до впровадження нової системи перевірки.

У Міністерстві освіти, яке Трамп прагне скоротити «настільки, наскільки дозволяє закон», витрати зменшилися приблизно на $4 мільярди.

Проте WSJ зазначає: відчутний ефект від заходів DOGE, імовірно, стане помітним лише з часом.