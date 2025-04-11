Білий дім ігноруватиме журналістів, які уточнюють свої займенники. Кажуть — їм не можна довіряти

Новини

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що не буде спілкуватися з журналістами, які вказують свої займенники в електронних листах.

Про це вона сказала в коментарі The Washington Post.

«Будь-який репортер, який вирішує вказати у своїй біографії бажані займенники, явно не дбає про біологічну реальність або правду, і тому йому не можна довіряти написання чесної історії», — заявила вона.

Білий дім не відповів на подальші запитання про те, коли буде запроваджено офіційну політику з цього питання, і не підтвердив, чи поширюватиметься вона на всю кореспонденцію між журналістами та іншими чиновниками Білого дому за межами пресслужби. Але принаймні один репортер Washington Post нещодавно отримав відповіді від посадовців Білого дому, попри те, що його електронний підпис містить займенники.

Раніше газета The New York Times повідомила, що троє її репортерів не отримали відповіді від Білого дому через те, що перерахували займенники у своїх електронних листах. Метт Берг, кореспондент видання Crooked Media, також розповів, що для експерименту перерахував займенники у своєму електронному листі до представника адміністрації Трампа, і через це йому відмовили в наданні будь-якої інформації.

Включення займенників у представленнях як електронною поштою, так і під час особистих зустрічей, стало нормою в багатьох галузях за останні роки — це спосіб показати підтримку трансгендерній або небінарній спільноті та запобігти дискримінації за гендерною ознакою. Але таку практику рішуче відкидають політики-республіканці. Деякі з них представили законопроєкт, що обмежує зміну займенників у школах.