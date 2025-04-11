Естонія вперше затримала танкер тіньового флоту РФ

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Eero Vabamägi

Сили оборони Естонії 11 квітня вперше затримали нафтовий танкер Kiwala без прапора — він є частиною тіньового флоту РФ.

Про це повідомляють Postimees та Fakti.bg

Судно рухалося в напрямку російського порту Усть-Луга без вантажу. Танкер затримали після того, як він зайшов у Талліннську затоку без прапора і порушивши санкційний режим.

Eero Vabamägi

Судно підпадає під санкції Європейського Союзу і щонайменше трьох інших країн – Канади, Швейцарії та Великої Британії, свідчить український державний портал War Sanctions. Крім того, танкер плив без державного прапора — це означає, що йому не можна рухатися у відкритому морі.

За словами командувача ВМС Естонії Стре Іво Варка, танкер є частиною так званого тіньового флоту Росії. Він додав, що відповідні органи затримали судно, щоб перевірити документи і правовий статус. Перевірка не стосується пошкодження інфраструктури.

Транспортний департамент Естонії проводить всебічну перевірку судна, зокрема його технічного стану та документів. Якщо виявлять порушення, що створюють загрозу для мореплавства, танкер залишатиметься під арештом до повного усунення недоліків, повідомляє Postimees із посиланням на естонську владу.

Eero Vabamägi

На борту перебувають 24 людини — капітан із громадянством Китаю та екіпаж, який, ймовірно, складається з громадян Мавританії. Медіа зазначають, що капітан судна пішов на співпрацю з владою.

Після затримання судно надало сертифікат про прапор Республіки Джибуті, однак представник цієї країни заявив, що танкера немає в їхньому реєстрі. Крім того, невідомо, хто його кінцевий бенефіціар. За даними українського державного порталу, капітаном корабля раніше була людина на імʼя Сергій Харченко.

War Sanctions стверджує: власником і менеджером судна є компанія Tirad Shipping Inc (Маврикій), і це єдине її судно. Ця компанія — черговий власник і комерційний керівник нафтового танкера, що входить до так званого тіньового флоту, який перевозить російську нафту. Раніше судном управляли турецька Unic Tanker Ship Management і індійська Gatik Ship Management — один із головних операторів такого флоту.

З початку повномасштабної війни Росії проти України індійська компанія Gatik Ship Management стала основним перевізником російської нафти та відігравала ключову роль у роботі «тіньового» флоту РФ в обхід санкцій.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада. Відтоді країни періодично оновлюють санкції проти тіньового флоту РФ та додають до санкційного списку нові танкери.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів» . З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. Проти російського тіньового флоту різні країни регулярно вводять санкції — під обмеження потрапляє все більше суден.