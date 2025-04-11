Новим головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США став Ден Кейн — заради цього Трамп повернув його з відставки

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Сенат США затвердив на посаді голови Обʼєднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна — заради цього президент Дональд Трамп повернув його з відставки.

Про це передає The Washington Post.

Ден Кейн зайняв місце генерала Чарльза Брауна — молодшого, якого наприкінці лютого звільнили разом з очільником Військово-морських сил і заступником начальника штабу Військово-повітряних сил.

Щоб очолити Комітет начальників штабів, Кейну довелося повернутися до служби та отримати підвищення до генерала. Закон вимагає, щоб на цю посаду призначали офіцерів, які раніше були заступниками голови Комітету, голови одного з родів військ або керівника великого обʼєднаного командування. Однак президент має право зробити виняток для такого призначення, якщо це важливо для країни.

Дональд Трамп та його міністр оборони Піт Гегсет у перші місяці своєї роботи провели «чистки» серед вищих військових чинів. Критики Трампа кажуть, що він хоче поставити своїх людей на ключові посади в уряді, які раніше вважалися незалежними від політики. Це називають частиною його стратегії контролю.

Генерал Кейн, якого Трамп запропонував на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів, визнав, що є незвичним кандидатом, але пояснив це тим, що зараз «незвичні часи».

Призначення Кейна викликало підвищену увагу також через те, що Трамп колись розповідав, начебто зустрічав Кейна в Іраку і той нібито був у кепці з гаслом «Зробимо Америку знову великою». На слуханнях Кейн це заперечив і сказав, що ніколи не носив політичну символіку.