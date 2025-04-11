Викрали ветерана АТО та закатували до смерті. Правоохоронці заочно повідомили про підозру трьом бійцям РФ

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Служба безпеки та Національна поліція ідентифікували дані ще трьох російських військових, які під час окупації міста Ізюм на Харківщині викрали ветерана АТО — згодом він загинув від катувань. Правоохоронці називають бійців РФ воєнними злочинцями та заочно повідомили усім трьом про підозру.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігурантами є:

командир взводу 6 окремої танкової бригади РФ Айрат Азімшин;

заступник командира взводу 6 окремої танкової бригади РФ Сафарал Андріанов;

командир автомобільного відділення 26 танкового полку Збройних сил РФ Асланбек Кабардов.

Ці угруповування захоплювали селище Іванчуківка Ізюмського району, що на Харківщині, на початку повномасштабного вторгнення. А фігуранти справи, як встановили українські правоохоронці, брали участь у масових репресіях проти місцевих жителів.

За даними слідства, на початку квітня 2022 року Айрат Азімшин, Сафарал Андріанов і Асланбек Кабардов увірвалися до приватного будинку колишнього учасника АТО. Вони витягли на подвір’я 57-річного потерпілого, зв’язали його і почали вимагати вогнепальну зброю, яку чоловік нібито мав.

Російські військові використали це як «привід для зʼясування обставин» — вони увʼязнили чоловіка до російської катівні на тимчасово окупованій частині Харківщини. Згодом його вивезли до однієї із тюрем в РФ. Там його закатували до смерті.

Усім трьом фігурантам заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути кожного з них до відповідальності.