Суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень Кличка — позов подав очільник КМВА

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Дмитро Вага / «Бабель»

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень мера Києва Віталія Кличка.

Тимур Ткаченко особисто подав позов до суду. Зараз судді вивчають законність рішення Київської міської ради.

На початку квітня Київрада проголосувала за проєкт рішення, який пропонує, щоб втілювати свої повноваження Київська міська державна адміністрація в умовах воєнного стану могла лише за підписом міського голови.

«Це рішення є необхідним для вирішення нагальних господарських питань і забезпечення життєдіяльності столиці. Навіть закон про правовий режим воєнного стану говорить про те, що органи місцевого самоврядування повинні здійснювати свої повноваження, надані їм Конституцією і законами України. Тобто рішення Київради не обмежує повноважень КМВА, визначених законодавством України», — так прокоментував рішення Віталій Кличко.

Тим часом Тимур Ткаченко одразу розкритикував його зі словами, що «мер Києва проштовхує рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження, і передає це право собі, улюбленому».