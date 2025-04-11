Flixbus запускає нові міжнародні маршрути з України — до Польщі, Молдови й Німеччини

Новини

Автобусний лоукостер Flixbus запустив три нові міжнародні маршрути з України: Вінниця — Штутгарт, Дніпро — Варшава і Київ — Кишинів.

Про це 11 квітня оголосили у пресслужбі компанії.

Транспорт зупинятиметься в аеропортах у Варшаві, Будапешті, Кишиневі, Штутгарті, Любліні та Кельні, що дозволить пасажирам пересісти на літак і продовжити подорож.

Рейс N 3240 має наступний маршрут: Дніпро — Олександрія — Кропивницький — Умань — Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — аеропорт Любліна — Люблін — Варшава.

Перший рейс запланований на 14 квітня з Варшави. З Дніпра автобус вирушатиме в середу, четвер і неділю. У зворотному напрямку курсуватиме в понеділок, вівторок і п’ятницю.

Рейс N 3214 проходить через такі міста: Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — Дрезден — Лейпциг — Єна — Веймар — Гіссен — Франкфурт — Дармштадт — Мангейм — Гайдельберг — Гайльбронн — Штутгарт.

Автобус за цим маршрутом уже в дорозі. З України він буде виїжджати в понеділок, четвер і суботу. У зворотному напрямку — у понеділок, середу і суботу.

Ще один рейс N 3290: Київ — Житомир — Вінниця — Могилів-Подільський — Бєльці — аеропорт «Кишинів» — Кишинів.

Відправлення з Києва здійснюватимуть у вівторок, четвер і суботу. Автобус вирушатиме о 06:00 з Центрального автовокзалу в столиці, о 09:00 з Житомира, об 11:00 з Вінниці та о 13:05 з Могилів-Подільського. Прибуття до аеропорту Кишинева — о 19:30, до Кишинева — о 20:00. У зворотному напрямку автобус ввирушатиме в середу, п’ятницю і неділю. Виїзд з Кишинева — о 05:00, з аеропорту Кишинева — о 05:30. Прибуття до Києва — о 19:15.