Сили ППО знищили 24 з 39 запущених Росією дронів

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Протягом поточної й минулої діб, 10 і 11 квітня, у небі над Україною Сили ППО знищили 24 ударні безпілотники Shahed. Ще 13 дронів-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

За цей час Росія запустила загалом 39 БпЛА — ударних Shahed та імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також російські окупанти атакували Дніпро балістичною ракетою, яку запустили з Ростовської області.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Через російську атаку постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.