Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 1 210 російських військових і ворожий танк

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Протягом минулої доби, 10 квітня, Росія втратила ще 1 210 своїх солдатів убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили ворожий танк, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 122 дрони оперативно-тактичного рівня, 165 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 930 тисяч військових.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.