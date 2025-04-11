У Нью-Йорку впав туристичний вертоліт. Загиблих шестеро, серед них діти

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Увечері 10 квітня чартерний вертоліт компанії New York Helicopters впав у річку Гудзон біля Мангеттена у Нью-Йорку. На борту перебували пілот, двоє дорослих і троє дітей, усі вони загинули.

Про це повідомляють ABC News і CNN.

Жертвами катастрофи стали керівник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь та їхні діти віком 4, 5 і 11 років. Вони були з Барселони. Також загинув 36-річний пілот.

Транспортний засіб вилетів з вертолітного майданчика на Волл-стріт. Гелікоптер дістався мосту Джорджа Вашингтона, повернув на південь і розбився. На відео з місця катастрофи видно, що вертоліт впав у воду перевернутим без хвостового гвинта і без лопаті несучого гвинта.

Вертоліт, ідентифікований Федеральним управлінням цивільної авіації як Bell 206, виконував шостий політ за день. Він летів близько 16 хвилин до аварії. Вертоліт побудували у 2004 році, його сертифікат діяв до 2029 року. Причини катастрофи поки що невідомі, триває розслідування.