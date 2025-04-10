Найбагатші люди світу примножили свої статки на $304 мільярди — все через паузу в митах

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Найбагатші люди світу додали до своїх сукупних статків $304 мільярди — найбільший одноденний приріст в історії Індексу мільярдерів Bloomberg. Це сталось після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв призупинити дію тарифів.

Про це пише Bloomberg.

Індекс S&P500 підскочив найбільше з 2008 року після заяви Трампа, компенсувавши значні втрати за останні кілька днів і збільшивши статки 500 найбагатших людей світу в середньому на 3,5%. Індекс Nasdaq Composite також підскочив, піднявшись найбільше за останні 24 роки.

Найбільший індивідуальний прибуток отримав генеральний директор Tesla Ілон Маск, який додав до своїх статків $36 мільярдів, коли акції виробника електромобілів підскочили на 23%. За ним слідує власник Meta Марк Цукерберг, який отримав майже $26 мільярдів.

Статки головного директора Nvidia Джен-Хсун Хуанга зросли на $15,5 мільярда, оскільки акції виробника чипів підскочили на 19%, майже компенсувавши 13% падіння.

Ернест Гарсія ІІІ, генеральний директор Carvana Co., став переможцем дня у відсотковому відношенні: його статки збільшилися на 25%, оскільки зростання акцій роздрібного продавця вживаних автомобілів збільшило його багатство на $1,4 млрд.

Раніше Bloomberg повідомляв, що лише за перші два дні мит найбагатші люди світу втратили $536 мільярдів.