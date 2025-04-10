Австралія відмовилася працювати з Китаєм для протидії американським митам

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Австралія відхилила пропозицію Пекіну про спільну роботу з протидії американським митам. Натомість країна продовжить диверсифікувати свою торгівлю і зменшить залежність від Китаю.

Про це заявив віце-премʼєр-міністр Річард Марлз, передає Reuters.

«Ми не збираємося триматися за руки з Китаєм у будь-якій боротьбі, яка відбувається у світі. Ми цього не робимо. Ми дбаємо про національні інтереси Австралії та диверсифікуємо нашу торгівлю по всьому світу», — зазначив він.

Марлз додав, що Австралія зміцнюватиме свою економічну стійкість, посилюючи торговельні звʼязки з Європейським Союзом, Індонезією, Індією, Великою Британією та Близьким Сходом.

У колонці в газеті The Age посол Китаю в Австралії Сяо Цянь закликав Канберру співпрацювати з Пекіном для захисту багатосторонньої глобальної торговельної системи.

«За нових обставин Китай готовий обʼєднати зусилля з Австралією та міжнародною спільнотою, щоб спільно реагувати на зміни у світі», — заявив Сяо.