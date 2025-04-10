Австралія відмовилася працювати з Китаєм для протидії американським митам
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Австралія відхилила пропозицію Пекіну про спільну роботу з протидії американським митам. Натомість країна продовжить диверсифікувати свою торгівлю і зменшить залежність від Китаю.
Про це заявив віце-премʼєр-міністр Річард Марлз, передає Reuters.
«Ми не збираємося триматися за руки з Китаєм у будь-якій боротьбі, яка відбувається у світі. Ми цього не робимо. Ми дбаємо про національні інтереси Австралії та диверсифікуємо нашу торгівлю по всьому світу», — зазначив він.
Марлз додав, що Австралія зміцнюватиме свою економічну стійкість, посилюючи торговельні звʼязки з Європейським Союзом, Індонезією, Індією, Великою Британією та Близьким Сходом.
У колонці в газеті The Age посол Китаю в Австралії Сяо Цянь закликав Канберру співпрацювати з Пекіном для захисту багатосторонньої глобальної торговельної системи.
«За нових обставин Китай готовий обʼєднати зусилля з Австралією та міжнародною спільнотою, щоб спільно реагувати на зміни у світі», — заявив Сяо.
- Наразі мита США для Китаю становлять 145%. Вони включають 20-відсоткові мита, введені у березні через те, що Пекін «не вжив адекватних заходів» для боротьби з потоком наркотику фентанілу до США, а також мита, введені у квітні — 9 квітня Трамп підвищив їх до 125%.
- Щодо Австралії, то Трамп увів одностороннє 10-відсоткове мито щодо товарів із цієї країни, що є одним із найнижчих нових мит на весь імпорт до Сполучених Штатів.