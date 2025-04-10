У Китаї спростили правила укладення шлюбу, щоб люди більше одружувалися. Це велика проблема у країні

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Влада Китаю змінила правила реєстрації шлюбу, щоб стимулювати жителів країни одружуватися.

Про це пише китайське державне інформаційне агентство Xinhua.

Тепер для весілля буде достатньо посвідчення особи, заяви про відсутність чинного шлюбу і близьких родинних звʼязків у трьох поколіннях. Раніше пара також мала принести книги реєстрації домогосподарств.

Крім того, тепер китайці зможуть одружуватися не тільки за місцем реєстрації. Зміни почнуть діяти з 10 травня 2025 року. Правила укладення шлюбів у країні не змінювали з 2003-го.

Влада впевнена, що нові правила заощадять час і скоротять витрати на весілля, оскільки багато громадян живуть і працюють далеко від місця прописки. Багато китайців відмовляються від весілля, щоб не їхати в рідне місто.

У 2024 році в Китаї офіційно одружилися 6,1 мільйона пар, а у 2023-му — 7,68 мільйона. Економічна нестабільність і підвищення вартості життя по всьому Китаю змушують молодь відкладати одруження. Це тривожний сигнал для законодавців, які намагаються боротися зі скороченням кількості населення — нещодавно вони запропонували закон, який ускладнить розлучення і полегшить укладення шлюбів.

Крім того, влада Китаю намагається сприяти культу народжуваності. У березні 2023 року в Китаї девʼять професійно-технічних коледжів дали студентам тиждень канікул, аби ті знайшли собі кохання. А вже в серпні 2023 року в повіті Чаншань молодим парам запропонували «винагороду» за укладення шлюбу — $138, за умови, що вік нареченої буде до 25 років.