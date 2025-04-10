Екскерівнику ДФС Насірову продовжили запобіжний захід

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді процесуальних обовʼязків до 10 червня 2025 року.

Про це із зали суду передає кореспондентка «Суспільного».

Роман Насіров не повинен виїжджати за межі Київської області, він зобовʼязаний носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.