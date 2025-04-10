Екскерівнику ДФС Насірову продовжили запобіжний захід
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді процесуальних обовʼязків до 10 червня 2025 року.
Про це із зали суду передає кореспондентка «Суспільного».
Роман Насіров не повинен виїжджати за межі Київської області, він зобовʼязаний носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.
- Роман Насіров — фігурант справи про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку. У травні 2024 року Насіров вийшов під заставу.
- 9 квітня цього року Насіров не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд. Його захист назвав причиною добровільний призов фігуранта справи до лав ЗСУ. На цій підставі подали клопотання про зупинення провадження. ЗСУ скасували наказ про мобілізацію екскерівника ДФС Насірова — його визнали протиправним.