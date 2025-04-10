Генштаб: Українські військові ліквідували 1 420 окупантів і знищили 70 їхніх артсистем

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Упродовж минулої доби, 9 квітня, РФ втратила 1 420 військових убитими й пораненими, а ще сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові за добу знищили три російських танки, 12 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 105 дронів оперативно-тактичного рівня, 169 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 929 тисячі військових.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.