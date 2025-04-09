Європейський інвестиційний банк надасть Україні €300 мільйонів

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Європейський інвестиційний банк надає Україні €300 млн на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Угоди про надання фінансової допомоги Україні підписали сьогодні, 9 квітня, у Брюсселі, під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

З цієї суми гроші розподілять так:

€100 мільйонів — на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла;

€100 мільйонів — на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення;

€100 мільйонів — на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Премʼєр-міністр додав, що під час зустрічі обговорив з президенткою ЄІБ реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики.