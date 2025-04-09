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Європейський інвестиційний банк надасть Україні €300 мільйонів

Автор:
Оля Березюк
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Європейський інвестиційний банк надає Україні €300 млн на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Угоди про надання фінансової допомоги Україні підписали сьогодні, 9 квітня, у Брюсселі, під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

З цієї суми гроші розподілять так:

Премʼєр-міністр додав, що під час зустрічі обговорив з президенткою ЄІБ реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики.