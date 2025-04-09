Поліція затримала ще 13 паліїв — вони нищили об’єкти «Укрзалізниці» та авто ЗСУ

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СБУ

Правоохоронці затримали 13 підозрюваних підпалювачів у різних регіонах України. За даними слідства, на замовлення російських спецслужб вони нищили об’єкти «Укрзалізниці» та авто ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Так, на Вінниччині затримали двох завербованих Росією іноземців із «сусідньої європейської країни». Звідки саме вони прибули — СБУ не уточнює. За версією слідства, вони намагалися знищити релейні шафи залізничного перегону поблизу Вінниці.

Одного з підозрюваних затримали під час спроби використати легкозаймисту суміш для підпалу енергооб’єкта, іншого — коли він прямував до місця запланованої диверсії.

В Одесі затримали чотирьох підозрюваних паліїв. У складі двох груп вони порізно знищили сім релейних шаф сигнальних установок. Одна з підозрюваних — 34-річна одеситка, яка залучила до підривної діяльності свого 16-річного сина.

Ще двоє підозрюваних — 16-річні ліцеїсти, які після підпалів на залізниці самостійно виготовили вибухівку. Вони хотіли вчинити теракт біля адміністративної будівлі місцевого ТЦК. Їх вдалося викрити завчасно.

У Запоріжжі місцевого безробітного підозрюють у підпалі позашляховика Сил оборони. Потім він, за версією слідства, намагався знищити електропідстанцію на залізничній лінії південного регіону.

У Дарницькому районі Києва затримали ще двох підозрюваних. За даними СБУ, це 18-річні наркозалежні, які за вказівкою російських спецслужб підпалили релейну шафу київської залізниці.

Ще чотирьом підпалювачам з Київщини, яких СБУ затримала кілька тижнів тому, додатково повідомили про нову підозру — у диверсії, вчиненій у складі організованої злочинної групи в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.