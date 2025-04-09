Головком: Україна знищила російський бомбардувальник Ту-22М3

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Сили оборони України знищили російський дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю LB.ua.

Український дрон ударив по літаку, коли той тільки приземлився на аеродромі. Вартість такого бомбардувальника становить приблизно $100 мільйонів. На початку квітня в Іркутській області РФ розбився бомбардувальник Ту-22М3, один пілот загинув. У Росії причиною катастрофи назвали технічну несправність. Чи каже Сирський саме про цей випадок — невідомо.

За словами Сирського, російська авіація фактично заблокована в Новоросійську. За його межами літаки ЗС РФ перебувають під постійною загрозою, хоч іноді вони і йдуть на це.

Росія була змушена перемістити свою авіацію вглиб країни через українські удари по військових аеродромах.

«Якщо раніше вона була на відстані 100—150 км, тепер це 200—300 км — Енгельс, Шайковка», — зауважив головком.

І додав, що Сили оборони України також націлюються на системи ППО Росії. Кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів.