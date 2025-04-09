Українські дрони практично паралізували рух росіян на фронті. Огляд матеріалів іноземних медіа 8 квітня

Новини

«Бабель»

Десятки іноземних медіа повідомляють про появу серед тих, хто воює на боці Росії, громадян Китаю. Вони спираються на повідомлення Володимира Зеленського про взяття в полон двох таких військових, і здебільшого це суто новинні матеріали. Хоча, приміром, The Telegraph опублікували довший матеріал, в якому журналісти припускають, що публікування такої інформації ― спроба привернути увагу США до того, що в російсько-українській війні активний і їхній головний супротивник. Мовляв, важливо, щоб Вашингтон обʼєднав цю подію та умовні військові навчання під Тайванем в один театр воєнних дій.

Утім, пише видання, оприлюднена інформація про китайських полонених ― не перше свідчення участі китайців у війні. Іще кілька тижнів тому соцмережами гуляло відео з кількома азійцями в російській військовій формі, які ходили біля стіни зруйнованої війною будівлі з написаними на ній китайськими ієрогліфами. Однак і той випадок, і повідомлення українців не свідчать про те, що китайців відправив воювати Пекін. Росія вже не перший рік по всіх усюдах шукає гарматне мʼясо, і китайські військові можуть просто бути одними з таких добровольців. І оскільки Китай «досі ще не відправив жодної кулі на війну в Україні», дуже малоймовірно, що влада країни санкціонувала відправку на фронт своїх громадян. Наразі ця ситуація дуже далека від ініціативи Північної Кореї відправити на фронт тисячі своїх солдат, підсумовує медіа.

Тим часом The Economist описує поточну ситуацію на українському фронті ― констатуючи, що українці сподіваються втримати росіян і без американської допомоги. Усе завдяки дронам: зокрема, оптоволоконні FPV-безпілотники фактично унеможливили істотне пересування російської техніки та військових. І якщо пів року тому були очікування, що росіяни невдовзі окупують Покровськ, то зараз вони фактично знерухомлені довкола міста без змоги розгорнути наступальну кампанію.

Продовження огляду статті The Economist, як і огляд іще пʼяти матеріалів, доступні тим, хто підтримує нас на Patreon.