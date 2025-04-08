Освітній застосунок «Мрія» тепер доступний для усіх шкіл. Ось як він працює
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Освітній застосунок «Мрія» тепер доступний для усіх українських шкіл. Цьогоріч до нього мають приєднатися ще 2 000 навчальних закладів.
Про це повідомило Мінцифри.
У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого.
Тобто тепер учням і батькам не потрібно думати, де знайти домашнє завдання, чи боятися забути план уроку. А вчителі витрачають менше часу на рутину — журнали, плани, папери. А більше — на роботу з дитиною, розвиток і мотивацію.
Незабаром у «Мрії» зʼявляться нові функції:
- Для дітей додадуть внутрішню валюту — мрійки, які даватимуть за навчальні досягнення. Їх можна обмінювати на бонуси — квитки в кіно, майстер-класи, VR-квести;
- Зʼявиться перший функціонал на базі штучного інтелекту — автоматичний генератор тестів і рекомендаційна система з добору навчального відеоконтенту в застосунку.
- Батьки зможуть обирати гуртки за інтересами дітей у застосунку та записуватися в них.
Аби підʼєднати школу до «Мрії», треба подати заявку на сайті.
- Освітній застосунок «Мрія» 1 вересня 2023 року презентував президент України Володимир Зеленський. Тоді він сказав, що застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу й чому присвятити більше часу.