Біоінженери відтворили цуценят з генами вовка жахливого — вид вимер понад 10 тисяч років тому

Новини

Біотехнологічна компанія зі США Colossal Biosciences відредагувала гени звичайного вовка, додавши їм рис жахливого вовка. Цей вид зустрічався в Північній Америці в епоху пізнього плейстоцену.

Про це повідомляють Time та Economic Times.

Науковці порівняли ДНК звичайного вовка з генами жахливого вовка. Матеріал другого відібрали з двох зразків: зуба віком 13 тисяч років, знайденого у штаті Огайо, і з кістки черепа віком 72 тисячі років, що виявили в Айдахо. Так учені зрозуміли, які відмінності мали масивніші пращури сучасних тварин.

Courtesy Colossal Biosciences

Жахливий вовк був масивнішим за звичайного, мав світле хутро, ширшу голову, більші зуби та щелепи, сильніші плечі та більш мʼязисті лапи. Вив і скавчав він теж по-особливому. Фахівці Colossal Biosciences стверджують, що зробили лише 20 змін у 14 генах, щоб отримати ембріон вимерлого хижака зі стовбурових клітин звичайного вовка.

Ген жахливих вовків, відповідальний за світлий колір шерсті, у нинішніх тварин спричиняє сліпоту. Тому забарвлення змінили за допомогою гену, який мають сучасні арктичні види.

Ембріони вживили сурогатним матерям — домашнім собакам. Після 65 днів вагітності в жовтні 2024 року вони народили самців Ромула і Рема. А вже в січні 2025-го зʼявилася на світ перша самиця Кхалісі, названа на честь героїні серіалу «Гра престолів» і циклу книг «Пісня льоду й полум’я» Джорджа Мартіна. Лютововків, описаних у цих творах, автор вигадав на основі жахливих вовків.

Шестимісячні Ромул і Рем виросли до 1,2 метра завдовжки та вже важать по 36 кілограмів. За прогнозами вчених, вони доростуть до 1,8 метра і 70 кілограмів. Цуценята поводяться так само, як і звичайні вовки, й уникають людей, навіть тих, хто їх виростив.

У Colossal Biosciences переконані, що вперше відродили вимерлий вид тварин. Але оскільки компанія не оприлюднила результати роботи в жодному рецензованому журналі, інші учені ставляться до цього скептично.