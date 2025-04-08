Закликала захоплювати українські міста. СБУ заочно повідомила про підозру російській пропагандистці Скабєєвій

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Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російській пропагандистці Ользі Скабєєвій — вона регулярно виправдовує війну РФ проти України та закликає до захоплення українських територій.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, фігурантка входить до медійного пулу Кремля, який використовує її для масового поширення інформаційно-психологічних маніпуляцій в інтересах Москви. Правоохоронці неодноразово фіксували, як Скабєєва закликала захоплювати українські міста, зокрема Київ, Херсон, Запоріжжя та інші.

Також підозрювана пропонувала командуванню російської армії знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб знеструмити цілі українські регіони. Скабєєва агітувала використовувати комбіновані ракетно-дронові удари по ключових енергогенеруючих підприємствах, особливо в холодну пору року.

Ці та інші пропагандистські тези Скабєєва регулярно просуває в ефірах передачі «60 хвилин» на одному з головних телеканалів РФ «Росія-1» — він слугує провідним рупором кремлівської пропаганди. Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи, які провели на запит СБУ, підтвердили факти того, що підозрювана займається інформаційно-підривною діяльністю.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скабєєвій про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків;

і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків; виправдовування , визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації);

, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації); дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);

чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації); пропаганда війни .

Наразі фігурантка перебуває на території РФ — в Україні тривають комплексні заходи, щоб притягнути її до відповідальності.