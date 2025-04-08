Трамп і Гегсет обіцяють рекордний оборонний бюджет США — трильйон доларів

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Президент США Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що на оборону виділять рекордний бюджет — трильйон доларів.

На пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп сказав, що майбутній оборонний бюджет становитиме «близько» трильйона.

Піт Гегсет після цього написав, що Трамп «відновлює нашу армію — і ШВИДКО».

Названа Трампом цифра суттєво перевищує витрати на оборону у $892 мільярди, які запланував Конгрес США на цей рік. Ця сума включала гроші для Пентагону, розробки ядерної зброї та програми безпеки в інших агентствах.

Водночас Піт Гегсет планує скоротити десятки тисяч цивільних співробітників департаментів Пентагону по всьому світу. Також в американській армії хочуть скоротити 8% своїх індивідуальних бюджетів і реінвестувати гроші в модернізацію.

Дональд Трамп не уточнив, чи буде цей трильйон призначений лише для Пентагону, чи для загального бюджету національної оборони, який включає інші агентства.