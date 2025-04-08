WP: Маск публічно підтримав вільну торгівлю між США і Європою. Він переконує Трампа пом’якшити мита

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Мільярдер Ілон Маск публічно критикує торгову політику президента США Дональда Трампа. У приватних розмовах Маск переконує його помʼякшити мита, але поки що безрезультатно.

Про це повідомляє The Washington Post.

Днями Маск розкритикував посадовця адміністрації, який є ключовим автором плану мит, — торгового радника Білого дому Пітера Наварро, поставивши під сумнів його кваліфікацію: «PhD з економіки з Гарварду — це погано, а не добре», — написав мільярдер.

Під час інтервʼю з віцепремʼєром Італії Маттео Сальвіні він заявив, що хотів би бачити «зону вільної торгівлі» між Європою та Сполученими Штатами: «Зрештою, я сподіваюся, що всі погодяться. І Європа, і США повинні, на мою думку, прагнути до ситуації з нульовими митами».

Маск висловився на підтримку більшої свободи пересування між країнами Європи та США: «Це, безперечно, була моя порада президентові», — сказав він.

Дональд Трамп 7 квітня пригрозив запровадити додаткові 50% мита на імпорт із Китаю на додаток до вже оголошених 34%. Він натякнув, що готовий обговорити окремі аспекти своєї політики. А Маск опублікував в X відео, в якому консервативний економіст Мілтон Фрідман розповідає про переваги міжнародної торговельної співпраці.

Це стало найпомітнішим конфліктом між президентом і одним з його головних радників. Маск також має розбіжності з іншими членами команди Трампа, зокрема стосовно віз H1-B для кваліфікованих іммігрантів і підходу DOGE до державних витрат, пише WP.

Генеральний директор виробника електромобілів Tesla, Маск давно вважає мита шкідливими для компанії, що має як американські, так і китайські ключові виробничі й споживчі хаби. Хоча, за словами аналітиків, більшої шкоди нові тарифи завдадуть, найімовірніше, іншим автовиробникам.

Багато бізнес-лідерів, які підтримували кандидатуру Трампа на виборах, були «приголомшені» його рішенням щодо мит, кажуть джерела WP. Вони сподівалися, що його схилять до мʼякшого підходу. Люди з оточення Маска зверталися до друзів в адміністрації, аргументуючи на користь, на їхню думку, більш розумної політики вільної торгівлі.

Як пише The Washington Post, на вихідних група підприємців почала формувати неофіційну коаліцію, яка б лобіювала поміркованішу політику серед членів команди Трампа.

Пізніше Ілон Маск поширив допис з офіційного акаунта торгового представника США, в якому ішлося про «несправедливі торговельні практики», що шкодять американським експортерам. «Слушні зауваження», — прокоментував Маск. Видання називає це «сигналом про спробу примирення».