Норвегія виділить іще понад €400 млн на артилерійські боєприпаси для України

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Норвегія вирішила виділити близько €417 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Зокрема, Норвегія надає 4 млрд крон (€334 млн) на чеську ініціативу з купівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Норвегія виділяла кошти на чеську ініціативу і у 2024 році.

Ще 1 мільярд крон (близько €83 млн) надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України — внесок буде використаний також на артилерійські боєприпаси.

«Ми зараз посилюємо співпрацю з ЄС щодо постачання в Україну, зокрема, артилерійських боєприпасів. Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу», — зазначив прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.