Норвегія виділить іще понад €400 млн на артилерійські боєприпаси для України
- Автор:
- Оля Березюк
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Adobe Stock / NA
Норвегія вирішила виділити близько €417 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.
Зокрема, Норвегія надає 4 млрд крон (€334 млн) на чеську ініціативу з купівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Норвегія виділяла кошти на чеську ініціативу і у 2024 році.
Ще 1 мільярд крон (близько €83 млн) надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України — внесок буде використаний також на артилерійські боєприпаси.
«Ми зараз посилюємо співпрацю з ЄС щодо постачання в Україну, зокрема, артилерійських боєприпасів. Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу», — зазначив прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
- У річницю російського вторгнення, 24 лютого 2025 року, Стьоре заявив, що Норвегія виділить €3,5 мільярда на допомогу Україні. Тоді він сказав, що мільярд євро піде на гуманітарну допомогу, €300 мільйонів — на енергетичну допомогу, €4 мільйони — на фінансові гарантії. Стьоре додав, що ще €300 мільйонів підуть як інвестиції в українську промисловість.
- У березні він повідомив, що Норвегія збільшить допомогу Україні в понад два рази — майже до €7,5 мільярда.