Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски на 2 мільярди гривень

Новини

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Вищий антикорупційний суд дозволив націоналізувати активи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски на понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Йдеться про майже 500 тисяч тонн бокситів і глинозему, виготовлені в Україні ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Продукція зберігалася на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав Дерипасці.

Ця продукція — головний компонент для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски «Русал». Вона належала олігарху через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. З неї виробляють складові до балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем.

Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу, щоб далі реекспортувати її на російські підприємства Дерипаски. Однак на початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.

Олігарх Олег Дерипаска входить до найближчого оточення російського лідера Володимира Путіна. Він займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.

Слідчі заочно повідомили Дерипасці про підозру, зокрема за фінансування війни Росії проти України. Крім того, в Україні націоналізували всі його заводи.