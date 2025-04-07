Від звʼязку до ядерного стримування. У ЄС хочуть централізувати військові закупівлі

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NATO / Flickr

Міністри фінансів Європейського Союзу обговорять створення спільного міжурядового оборонного фонду, щоб той купував зброю за гроші його учасників.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Проєкт такого оборонного фонду розробив дослідницький центр Bruegel на замовлення Польщі, яка головує в ЄС. Фонд міг би отримати значне фінансування на оборону, не підвищуючи рівень національного державного боргу (а це хвилює багато країн із високим боргом).

Проєкт оборонного фонду під назвою «Європейський оборонний механізм» — це частина європейської дискусії, як фінансувати підготовку до потенційної агресії з боку Росії. Після інавгурації президента Дональда Трампа європейські уряди зрозуміли, що більше не можуть повністю покладатися на Сполучені Штати у своїй безпеці.

Євросоюз уже планує збільшити військові витрати на €800 мільярдів упродовж наступних чотирьох років, послаблюючи фіскальні обмеження на інвестиції в оборону та спільно запозичуючи гроші для великих оборонних проєктів під гарантії бюджету ЄС.

«Європейський оборонний механізм» матиме капітал у формі внесених коштів і резервних зобов’язань. Так він зможе залучати позики на фінансових ринках, а ще — надавати кредити та приймати до участі країни, які не входять до ЄС — як-от Велику Британію, Україну або Норвегію.

Ця ініціатива передбачає, що «Європейський оборонний механізм» сприятиме створенню єдиного ринку оборонного обладнання в Європі, зменшить витрати, обʼєднає ресурси.

Зараз оборонні закупівлі у 27 країнах ЄС розрізнені. У блоці використовують сім типів танків, девʼять типів самохідних гармат, сім типів бойових машин піхоти і т. ін. А це щонайменше проблеми із сумісністю техніки.

«Європейський оборонний механізм» має зосередитися на стратегічних елементах, а саме: дорогій військовій інфраструктурі та обладнанні, яке зараз часто отримують від США. Йдеться про системи командування та управління, супутникову розвідку та звʼязок, розробку новітнього озброєння, системи ППО, ракети та ядерне стримування.

У проєкті цього фонду вказано, що він дасть змогу Євросоюзу до 2030 року зменшити військову залежність від США, лише якщо максимально об’єднає закупівлі і створить спільний європейський ринок оборони, до якого має увійти і Велика Британія.

Фонд робитиме закупівлі тільки з тих країн, які до нього приєднаються. В окремих випадках рада «Європейського оборонного механізму» зможе робити винятки.