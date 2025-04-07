Зеленський підписав закон про «захист добросовісних набувачів». Правозахисники кажуть — він легалізує схеми виведення майна

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Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав законопроєкт № 12089 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача».

Проєкт закону пропонує обмежити до 10 років термін повернення в державну чи комунальну власність незаконно відчужених у приватну власність земельних ділянок. Тобто після закінчення цього терміну всі такі ділянки залишаться у приватній власності без можливості повернення державі чи громадам.

Окрім того, у разі, якщо суд ухвалить рішення повернути ділянку назад у власність державі чи громаді, то вони будуть зобов’язані компенсувати приватному власнику її ринкову вартість.

Підтримати цей документ закликала Європейська Бізнес Асоціація. Там стверджували, що закон покликаний посилити права добросовісних набувачів та запобігати втраті активів власниками через минулі помилки чи неточності. На думку бізнес-спільноти, це сприятиме посиленню правової стабільності та захисту інвестицій.

Як наголошує рух «Чесно», законопроєкт передбачає винятки для земель стратегічного значення, об’єктів критичної інфраструктури, природоохоронного фонду та культурної спадщини, однак містить нюанси, які ускладнюють або унеможливлюють таке повернення.

Також він не враховує, що межі земель природоохоронного фонду чи культурної спадщини часто не визначені чітко і не зафіксовані в Державному земельному кадастрі. У таких випадках держава повністю втрачає механізми повернення цих активів на свою користь, наголошують фахівці «Чесно».

«Крім того, запропоновані у законопроєкті формулювання можуть ускладнити повернення майна та земель на тимчасово окупованих РФ територіях України, хоча на це прямо вказало головне юридичне управління Верховної Ради», — додали в організації.

Ще в березні правозахисна організація Transparency International Ukraine закликала президента ветувати закон. Юристи переконані, що затверджене обмеження в 10 років фактично легалізує незаконне відчуження у держави або громади майно через шахрайські схеми та зловживання службових осіб.

«Окрім цього, законопроєкт змінює підходи до початку перебігу позовної давності у спорах щодо витребування майна і встановлює його з дати передачі добросовісному набувачу або державної реєстрації права власності за ним. На практиці це скоротить час, коли держава або територіальна громада можуть повернути своє майно, до 3 років замість 10», — наголошують правозахисники.

Там наводили приклад, що якби цей закон запрацював раніше, столична громада не змогла б повернути землі навколо Музею народної архітектури у Пирогові, а держава — садибу Терещенка на Житомирщині.

На сайті президента навіть була опублікована петиція з закликом ветувати закон — вона набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. На неї досі не відповіли.