СБУ викрила підлітків, які нищили релейні шафи «Укрзалізниці» на замовлення РФ. Наймолодшому 12 років

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Служба безпеки викрила неповнолітніх, які, за матеріалами справи, на замовлення Росії підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці». Наймолодшому з них 12 років, найстаршому — 16.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці кажуть, що це школярі й студенти, яких завербували російські спецслужби, коли діти шукали заробіток на Telegram-каналах. Шестеро причетних до справи — мешканці міста Сміла на Черкащині.

Як встановило розслідування, спочатку росіяни перевіряли їх на готовність до диверсій і терактів. Куратори з РФ доручали підліткам малювати провокативні графіті на стінах будівель. Після цього вони підпалили декілька релейних шаф і згодом отримали нові інструкції: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Школярі не встигли зробити вибухівку, оскільки їх викрили правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій підлітків і притягнення їх до відповідальності.

У Чернігові затримано ще одного фігуранта, 16-річного студента місцевого ліцею. На замовлення Росії він мав підпалити декілька релейних шаф вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійний рух вантажних поїздів та військових ешелонів. СБУ затримала його по гарячих слідах після першого підпалу.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.