СБУ запобігла серії терактів на Полтавщині — підозрюють безробітну жительку області

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Служба безпеки України запобігла серії терактів у Полтавській області. За матеріалами справи, їх готувала безробітна жителька регіону.

Про це повідомляє СБУ.

За наявними даними, підозрювана отримала замовлення на підриви поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік від Росії. Вона мала закласти там саморобний вибуховий пристрій (СВП). Окупанти хотіли підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою. Жінку затримали, коли вона мінувала територію однієї з адмінбудівель.

За інформацією СБУ, виконавицею замовлення виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала легких грошей в онлайн-казино, де її завербувала російська спецслужба. Вона отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та придбання компонентів для виготовлення СВП.

Потім вона отримала від РФ інструкції для виготовлення вибухівки, яку заховала в чайник, підсилила додатковими елементами та спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для росіян. Під час обшуків у фігурантки вилучили складники СВП і телефон із доказами її контактів з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за підготовку до вчинення терористичного акту і незаконне поводження з вибуховими речовинами. Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.