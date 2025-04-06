КНДР провела перший міжнародний марафон після пандемії COVID-19

Новини

Північна Корея 6 квітня провела перший за шість років Пхеньянський міжнародний марафон.

Про це повідомляють Reuters, CNN і туроператор ​Koryo Tours.

Це один із заходів, присвячених святкуванню дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена 15 квітня. У марафоні взяли участь близько 200 спортсменів з Китаю, Ефіопії та інших країн.

Вони прибули до Пхеньяну 4—5 квітня і тренувалися в готелі перед недільним забігом, повідомив генеральний менеджер Koryo Tours Саймон Кокерелл. Компанія була офіційним партнером змагань і допомогла зареєструвати учасників з-за кордону.

Бігуни рухалися центром столиці та сільською місцевістю, а потім повернулися на стадіон, заповнений 50 тисячами глядачів — дехто був у масках. Державний мовник КНДР повідомив, що першим фінішну лінію перетнув північнокорейський бігун.