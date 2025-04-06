КНДР провела перший міжнародний марафон після пандемії COVID-19
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
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Північна Корея 6 квітня провела перший за шість років Пхеньянський міжнародний марафон.
Про це повідомляють Reuters, CNN і туроператор Koryo Tours.
Це один із заходів, присвячених святкуванню дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена 15 квітня. У марафоні взяли участь близько 200 спортсменів з Китаю, Ефіопії та інших країн.
Вони прибули до Пхеньяну 4—5 квітня і тренувалися в готелі перед недільним забігом, повідомив генеральний менеджер Koryo Tours Саймон Кокерелл. Компанія була офіційним партнером змагань і допомогла зареєструвати учасників з-за кордону.
Бігуни рухалися центром столиці та сільською місцевістю, а потім повернулися на стадіон, заповнений 50 тисячами глядачів — дехто був у масках. Державний мовник КНДР повідомив, що першим фінішну лінію перетнув північнокорейський бігун.
- Після початку пандемії коронавірусу у 2020 році Північна Корея фактично повністю закрила свої кордони — для туристів, дипломатів, гуманітарних працівників і торгівлі. З 2023 року КНДР поступово скасовує обмеження.