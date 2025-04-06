Перша в історії місія космічних туристів навколо полюсів Землі успішно завершилася

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Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно повернула на Землю першу в історії місію, коли «космічні туристи» обігнули планету над полюсами.

Про це повідомила пресслужба SpaceX.

Місія Fram2 завершилася, коли четверо астронавтів у капсулі Crew Dragon «Resilience» сіли на спеціально облаштоване посадкове місце поблизу узбережжя Південної Каліфорнії.

Це вперше SpaceX посадила капсулу на західному узбережжі США, адже до того всі 16 місій сідали на воду біля Флориди, або в Атлантичному океані, або в Мексиканській затоці.

Локацію змінили, бо уламки знімної частини космічного корабля Dragon вже кілька разів знаходили на суші, хоча за розрахунками вона мала повністю згоріти під час входу в атмосферу Землі.

Тепер посадки планують перенести на західне узбережжя, а частину корабля, яка відпадає, будуть від’єднувати після того, як Dragon зійде з орбіти. Це дозволить точніше контролювати її траєкторію. За словами SpaceX, такий підхід гарантує, що уламки не зможуть завдати шкоди людям або майну — усе, що не згорить у атмосфері, впаде в Тихий океан.

Нову стратегію посадки випробували на Fram2, і тепер вона буде повторюватися в кожній наступній місії Dragon.

Під час своєї місії екіпаж провів 22 досліди, щоб покращити розуміння здоров’я людини в космосі та підготуватися до тривалих космічних польотів. Вони зробили перший рентген у космосі, робили фізичні вправи для підтримки м’язів і кісток, а також вирощували гриби в умовах мікрогравітації.

Після повернення на Землю команда самостійно залишила корабель Dragon без допомоги лікарів — щоб зрозуміти, наскільки самостійно астронавти можуть діяти після польоту.