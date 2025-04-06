Генштаб: Росія за добу лишилася без 56 артсистем і 1 330 військових

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Упродовж минулої доби, 5 квітня, Росія втратила 1 330 військових (убитими й пораненими), а ще — десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України протягом доби знищили 13 російських танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 68 дронів оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної і одну одиницю спеціальної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 923 тисячі солдатів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.