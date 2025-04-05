У США та Європі проходять масові протести проти Трампа і Маска

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У багатьох містах США та Європи проходять масові протести проти президента США Дональда Трампа та його союзника, мільярдера Ілона Маска під назвою «Руки геть».

Про це пишуть Reuters, Associated Press, The Guardian і France24.

Протести проти Трампа і Маска в адміністративній столиці штату Мічиган Лансингу, 05.04.2025 Getty Images

По всій території США заплановано майже 1 200 акцій. Їх організували понад 150 різних груп, включно з організаціями громадянських прав, профспілками, прихильниками LBGTQ+, ветеранами та активістами виборів.

Мітинги проходили біля Національного торгового центру у Вашингтоні, в адміністративних центрах штатів і в менших містах у всіх 50 штатах.

Протестувальники критикують дії адміністрації Трампа щодо звільнення тисяч федеральних працівників, закриття місцевих відділень Адміністрації соціального забезпечення, фактичного закриття цілих агентств, депортації іммігрантів, скорочення захисту трансгендерних людей та федерального фінансування програм охорони здоровʼя.

Масові протести проходять також по всій Європі. У Парижі приблизно 200 людей зібрались на Площі Республіки з плакатами «Протистояти тирану», «Верховенство права», «Феміністки за свободу, а не фашизм» і «Врятуйте демократію».

У німецькому місті Франкфурт демонстрацію ініціювала Democrats Abroad — офіційна організація Демократичної партії для громадян США, які проживають за кордоном.

У Берліні перед автосалоном Tesla демонстранти тримали плакати із закликом до співвітчизників, які живуть у Німеччині, вихадити на митинги за «припинення хаосу» у себе вдома.

У британській столиці кілька сотень людей зібралися на Трафальгарській площі з плакатами «Гордому американцю соромно» та «WTAF America?». Слухаючи виступи з критикою Трампа, натовп скандував: «Руки геть від Канади», «Руки геть від Гренландії» та «Руки геть від України».