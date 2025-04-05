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З тимчасово окупованих територій, Росії та Білорусі повернулися ще 45 українців.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Серед евакуйованих — люди, які потребували особливих умов для безпечного переміщення:

маломобільні та тяжкохворі громадяни, які не мали фізичної можливості самостійно залишити ТОТ; 10 людей потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання;

для 23 людей була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.

Переважна більшість повернутих — люди похилого віку. Найстаршій громадянці — 93 роки. Також повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи й не могли самостійно перетнути кордон.

Лубінець додав, що частина українців, які вже на підконтрольній території України, зазнавали переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. Зокрема, родина, батька якої викрали окупанти й закатували до смерті.

Лубінець зазначив, що якщо людина чи її рідні потребують допомоги у виїзді з ТОТ, то варто звертатися до Офісу омбудсмана: