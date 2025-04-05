У Німеччині обговорюють можливість забрати свій запас золота зі сховищ у США

Новини

Німеччина розглядає можливість вивезти значний запас золота зі сховища в Нью-Йорку через занепокоєння щодо непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Telegraph із посиланням на німецьку газету Bild.

Десятиліттями Берлін зберігав 1 200 тонн свого золотого запасу, другого за величиною на планеті після американського, у сховищі глибоко під землею у Федеральній резервній системі США на Мангеттені.

Тепер високопосадовці консервативної партії «Християнсько-демократичний союз «(ХДС), яка має очолити наступний німецький уряд, обговорюють можливість перенести його з Нью-Йорка через побоювання, що Вашингтон більше не є надійним партнером.

«Звичайно, це питання постало знову», — сказав журналістам Марко Вандервіц, колишній міністр німецького уряду.

Вандервіц давно виступає за політику, яка б дозволила німецьким чиновникам регулярно перевіряти золото, або ж за його повне вилучення. Раніше він лобіював можливість відвідати золоті запаси й особисто перевірити їх, але його прохання відхилили у 2012 році.

Багатство Німеччини було зароблене після Другої світової війни, коли експорт різко зріс, що призвело до значного позитивного сальдо в торгівлі з іншими країнами. Ці надлишки конвертували в золото за Бреттон-Вудською системою.

Bild звернувся до Бундесбанку з проханням прокоментувати пропозицію перемістити золото у Франкфурт, де зберігається майже половина золотовалютних резервів Німеччини. Ще 13% золотовалютних резервів зберігаються в Лондоні.

Бундесбанк заявив, що «не має жодних сумнівів у тому, що у Федеральній резервній системі США в Нью-Йорку ми маємо надійного партнера для зберігання наших золотовалютних резервів».