Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. Є загиблі й поранені (оновлено)
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Увечері 4 квітня російські війська атакували балістикою Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Відомо про 14 жертв, серед них — шість дітей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Увага! Чутливі фото.
Відомо уже про понад 50 постраждалих. Кількість постійно зростає.
У місті спалахнули пожежі — пошкоджені щонайменше пʼять будинків, горять автівки та гаражі. Загинули шестеро дітей, повідомляє президент Володимир Зеленський. Рятувальна операція триває.