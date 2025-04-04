Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. Є загиблі й поранені (оновлено)

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Увечері 4 квітня російські війська атакували балістикою Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Відомо про 14 жертв, серед них — шість дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Увага! Чутливі фото.

Відомо уже про понад 50 постраждалих. Кількість постійно зростає.

У місті спалахнули пожежі — пошкоджені щонайменше пʼять будинків, горять автівки та гаражі. Загинули шестеро дітей, повідомляє президент Володимир Зеленський. Рятувальна операція триває.