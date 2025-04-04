Командували атаками на об’єкти ЮНЕСКО в Одесі: СБУ повідомила про підозру російським адміралам

Новини

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом адміралам РФ та їхньому підлеглому. За даними слідства, вони командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу та висновки експертиз на російських військових, які могли командувати повітряними ударами по Одесі 5 листопада 2023 року. Тоді окупанти обстріляли об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО, розташовані в центрі міста.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено історичні будівлі, зокрема Палац Потоцьких та Будинок Боффо. За матеріалами справи, наказ про атаку віддав адмірал Віктор Соколов — командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту РФ.

Далі його заступник — віце-адмірал Аркадій Романов — спланував удар і віддав відповідне розпорядження своєму підлеглому. Йдеться про полковника Олексія Щербакова, який командує 15 окремою береговою ракетною бригадою Чорноморського флоту Росії.

Того дня окупанти били по Одесі протикорабельною ракетою середнього радіуса дії типу 3М55 «Онікс». На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Соколову, Романову та Щербакову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ.