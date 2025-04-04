Генсек НАТО переконаний, що нові мита США не порушують зобовʼязань Альянсу

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що нові мита США, зокрема проти країн-членів Альянсу, не порушують зобовʼязань НАТО.

Про це він заявив 4 квітня на пресконференції після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».

Мова про 2 статтю Північноатлантичного договору. Там зазначають, що держави Альянсу «намагаються усувати суперечності у своїй зовнішній економічній політиці та сприяють економічній співпраці між окремими або між усіма учасниками Договору».

«Коли справа стосується статті 2, я не вважаю, що це [введення тарифів на імпортовану у США продукцію] є порушенням цієї статті», — зазначив Рютте.

Генсек НАТО додав, що й раніше між країнами-членами НАТО були тарифні суперечки, і це теж не вважалось порушенням 2 статті Північноатлантичного договору. Водночас він додав, що урядам держав доведеться реагувати і робити вибір між тим, які саме потреби закривати.