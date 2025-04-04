У «Дії» військові одружуватимуться поза чергою

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Уряд схвалив постанову, яка дозволяє військовим брати шлюб у «Дії» поза чергою.

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і пресслужба Міноборони.

У «Дії» запустять пріоритетний запис на «Шлюб онлайн» для військових, вони окремо бронюватимуть дату церемонії. Щоб скористатися такою послугою потрібно:

пройти авторизацію через застосунок «Армія+»;

обрати «Шлюб онлайн»;

отримати доступ до вибору дати й часу одруження в «Дії».

Ініціаторами одруження мають бути саме військовослужбовці. Коли їхню заявку схвалять у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС), у застосунку «Дія» прийде сповіщення з деталями онлайн-церемонії.

Онлайн-шлюб у «Дії» стартував минулого року. Завдяки цій послузі вже 4 тисячі пар змогли одружитися. А загалом українці подали вже 19 тисяч заяв на шлюб через «Дію».

Подати заяву на одруження в дії можуть українці, які:

старші 18 років;

мають верифікований податковий номер;

мають ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії»;

не перебувають в іншому шлюбі;

якщо розлучені — про це є дані в реєстрі ДРАЦС.

За необхідності заяву на шлюб можна скасувати і повторно подати її в будь-який зручний час.