На Дніпропетровщині затримали жінку за підозрою в підготовці теракту — робила вибухівку в термосі

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Контррозвідка Служби безпеки затримала у Камʼянському на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у підготовці вибухівки.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, жінка отримала завдання від російських спецслужб виготовити саморобний вибуховий пристрій. Їй сказали, що вона має далі передати вибухівку іншій людині або віднести у схрон.

Однак насправді росіяни збиралися вивести свою агентку в годину пік у людне місце Камʼянського і підірвати разом із вибухівкою.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку, коли вона синтезувала вибухову речовину. Нею виявилася 22-річна жінка з Бахмуту, яка має наркозалежність.

У СБУ додають, що вона шукала, як швидко заробити гроші, в телеграм-каналах, де її й завербував російський спецслужбіст. Спершу вона виконала тестове завдання — підпалила релейну шафу. Потім їй доручили зробити вибухівку. За інструкцією від росіян жінка купила термос, у який мала закласти вибухову речовину та підсилити її цвяхами.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за підготовку теракту. За це загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз підозрювана під вартою.