Борги українців за мікрокредитами за рік зросли в 1,7 раза

Новини

rawpixel / Unsplash

У 2024 році українці оформили понад 8,3 млн кредитних договорів на загальну суму 51,69 млрд грн. Хоча кількість оформлених договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, обсяги позик зросли аж на 27%.

Такі дані наводить цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Середня сума мікрокредиту також зросла за рік — на 26%. Якщо у 2023 році у мікрофінансових організацій переважно позичали 4 926 грн, то торік середня позика вже була на рівні 6 217 грн.

У середньому мікрокредитні організації видавали 693 тисячі позик на місяць, проте місяць до місяця кількість мікрокредитів змінювалась. Найбільше мікропозик брали у ІІІ кварталі: близько 729 тисяч кредитів на місяць. Наприкінці року позичати стали менше — близько 691 тисячі кредитів на місяць, втім почали закривати накопичені борги.

Торік українці не лише брали більше кредитів, але й накопичували борги. За перші три квартали заборгованість за мікрокредитами подвоїлась: з 9,3 млрд грн зросла до 18,47 млрд грн. Під кінець року борг поменшав на 2,7 млрд грн. Загальний борг перед МФО на початок 2025 року складає 15,77 млрд грн. Це у 1,7 раза, або на 6,47 млрд грн, більше, ніж на початку 2024-го.