Правоохоронці з Румунії поїхали працювати найманцями в Конго. Для цього взяли лікарняний вдома

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Румунські жандарми та поліцейські вирушили до Конго, щоб працювати на приватні охоронні фірми. У цей час вони перебували на лікарняному в Румунії.

Про це повідомляє румунське медіа Digi24, посилаючись на звіт Міністерства внутрішніх справ.

Найманцями в країні Африки були 11 співробітників МВС, кажуть у відомстві. Вісім жандармів і троє поліцейських, ймовірно, їздили туди протягом останніх років. Тим самим займалися семеро військових, які служать у румунській армії.

Представники жандармерії та правоохоронці подали до прокуратури матеріали для відкриття кримінальних справ. За законом правоохоронці та солдати не мали права працювати найманцями в іншій країні, маючи чинний контракт із МВС. Державний секретар Румунії Богдан Деспеску заявив, що деякі з них мали доступ до секретної інформації — поки невідомо, якого рівня.

Перевірки ще тривають, імовірно, кількість фігурантів справи зросте. Як пише Digi24, деякі з чоловіків могли працювати на Гораціу Потра — найманця й охоронця ультраправого проросійського кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Він публічно заявив, що вивіз тисячі румунів працювати в Конго.