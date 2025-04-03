Трамп ввів мита майже проти всіх — і фактично почав торгову війну. Ось що на це каже світ

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Президент США Дональд Трамп 2 квітня ввів торгівельні мита проти понад 180 держав і територій. Він називає це «днем звільнення» США від іноземного імпорту, але в усьому світі це сприйняли як день початку глобальної торговельної війни.

«Моя порада всім країнам зараз — не мститися. Розслабтеся, подумайте, що із цього вийде. Якщо ви помститеся, то отримаєте ескалацію», — каже міністр фінансів США Скотт Бессент. Водночас інші країни сприймають рішення Трампа як те, що зашкодить і США, і всьому світу — і готуються захищатися.

До того ж у списку тарифів Трампа немає деяких ключових зовнішньополітичних опоненти США — КНДР, Куби, Білорусі й Росії. Як пояснили у США, ці країни вже й так обмежені в можливості торгувати зі США через накладені на них санкції. Але товарообіг досі існує.

Для України діє загальне мито в 10%. Президент України Володимир Зеленський поки не реагував на американські тарифи, але міністерка економіки Юлія Свириденко запевнила, що це не вплине на курс валют чи ціни на продукти в Україні. Але визнає: може бути складно, проте не критично.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн називає мита Трампа «серйозним ударом по світовій економіці»:

«Мита завдадуть шкоди споживачам по всьому світу. Це відчують відразу. Мільйони громадян зіткнуться зі зростанням цін на продукти. Ліки й транспорт стануть дорожчими. Інфляція зросте. Усі підприємства — великі й малі — постраждають з першого дня. Ось чому від самого початку ми були готові вести переговори зі США. Водночас ми готові реагувати», — наголошує президентка Єврокомісії.

Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що тарифи Трампа зроблять біднішими самих американців. За його словами, такі мита — безпідставні й жорстокі, а ще матимуть великий вплив на європейську економіку. Тож Франція готова захищатися — і Макрон вже закликав місцеві компанії призупинити інвестиції у США.

Тим часом премʼєр Великої Британії Кір Стармер закликає зберігати спокій і холоднокровність. За його словами, Британія реагуватиме на американські мита «з холодною головою», але «ніщо не знімається з порядку денного».

Німецький канцлер Олаф Шольц засудив рішення Трампа, попередивши про наслідки для світової торгівлі. А міністр економіки Німеччини Роберт Хабек зазначив, що Трамп скорегує своє рішення, якщо відчує тиск — і для цього тиснути має вся Європа разом з іншими країнами.

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні критично зреагувала на нові масштабні тарифи Трампа. Вона пообіцяла «зробити все», аби досягнути угоди зі США й запобігти торговій війні.

Джорджа Мелоні була єдиною європейською лідеркою, яка відвідала інавгурацію Дональда Трампа в січні 2025 року. Shutterstock

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що рішення Трампа — це «розплата Європи за некомпетентність Брюсселю».

«Економіка і народ Європи вкотре розплачуються за некомпетентність Брюсселю. Учорашній крок США прояснив одне: Єврокомісія повинна була вести переговори. У них було два з половиною місяці. Вони нічого не зробили», — каже Сіярто.

Премʼєр Польщі Дональд Туск попередив, що мита США можуть знизити ВВП Польщі на 0,4%.

«Важкий і неприємний удар від нашого найближчого союзника, але ми це переживемо. Наша дружба повинна витримати це випробування», — зазначив Туск.

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес розкритикував рішення Вашингтону. Він закликав ЄС вжити заходів у відповідь, зокрема ввести контртарифи і створити спеціальний фонд, який фінансуватимуть за рахунок доходів від підвищених мит на американські товари.

Тим часом Канада введе мито у 25% на транспортні засоби зі США, що не відповідають договору про вільну торгівлю (USMCA).

«Ми збираємося боротися з цими тарифами за допомогою контрзаходів, ми збираємося захистити наших працівників і ми збираємося побудувати найсильнішу економіку в G7», — зазначив премʼєр Марк Карні.

Китай рішуче виступає проти мит США і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів. А премʼєр Японії Шігеру Ішіба вказав, що рішення США вплинуть не лише на двосторонні економічні відносини, але й на весь світ.

Голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге зазначив: «Трамп назвав це днем звільнення. Я називаю це днем інфляції».

Фондові індекси США і акції американських компаній стрімко впали через тарифну політику Трампа. Голова Світової організації торгівлі вважає, що цього року нові тарифи спричинять загальне скорочення обсягів світової торгівлі товарами приблизно на 1%.