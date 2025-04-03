ППО й артилерія. Данія оголосила про нову військову допомогу Україні

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Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на €871 мільйон (6,7 мільярда данських крон). Допомогу передаватимуть упродовж 2025—2027 років.

Про це повідомила урядова пресслужба.

Протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка українських Військово-повітряних сил — це головні елементи нового пакета допомоги, який стане 25-м від Данії.

На період 2025—2027 років Данія планує виділити €182 мільйони (1,4 мільярда данських крон) на фінансову підтримку поставок артилерії та боєприпасів через союзників.

Гроші також спрямують на посилення протиповітряної оборони, підтримку Коаліції дронів та ІТ-коаліції.

У 2026—2027 роках додаткові кошти виділять для подальших внесків у розвиток української оборонної промисловості за «данською моделлю». Це дозволить Міністерству оборони Данії раніше розпочати переговори з українською стороною про фінансування довгострокових потреб. На цей напрям закладають €260 мільйонів (2 мільярди данських крон).