Дослідження: Алкоголь робить самців дрозофілових мушок більш привабливими
- Автор:
- Ліза Бровко
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Самці дрозофілових мушок, які вживають алкоголь, стають більш привабливими для самок.
Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.
Дрозофілові мушки часто харчуються гнилими фруктами, у яких поступово виробляється спирт. Учені вивчали, чому їх приваблює алкоголь і як він на них впливає.
Попередні дослідження пропонували різні теорії про цю поведінку, наприклад, мухи шукали стану ейфорії або алкоголем замінювали задоволення від спарювання (останнє стосується самців, яких відкинули самки).
У новому дослідженні припускають, що вживання алкоголю дає мухам репродуктивну перевагу.
«Ми не думаємо, що мухи пʼють алкоголь, тому що вони в депресії», — зауважив автор дослідження Білл Ханссон, керівник відділу еволюційної нейроетології в Інституті Макса Планка.
Алкоголь, а особливо метанол, посилював те, як самці виробляють і виділяють хімічні статеві сигнали, які називаються феромонами. Це приваблювало самок.
Реакція мушок на запах алкоголю контролюється трьома різними нейронними ланцюгами в мозку. Два відповідають за те, щоб стимулювати самців зʼїсти щось зі спиртом, а третій дає гарантію, що цього не буде надміру.
«Це означає, що мухи мають механізм контролю, який дозволяє їм отримувати всі переваги споживання алкоголю, не ризикуючи алкогольним сп’янінням», — сказав один з авторів дослідження Ян Кізі з Університету Небраски.