Дослідження: Алкоголь робить самців дрозофілових мушок більш привабливими

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Самці дрозофілових мушок, які вживають алкоголь, стають більш привабливими для самок.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.

Дрозофілові мушки часто харчуються гнилими фруктами, у яких поступово виробляється спирт. Учені вивчали, чому їх приваблює алкоголь і як він на них впливає.

Попередні дослідження пропонували різні теорії про цю поведінку, наприклад, мухи шукали стану ейфорії або алкоголем замінювали задоволення від спарювання (останнє стосується самців, яких відкинули самки).

У новому дослідженні припускають, що вживання алкоголю дає мухам репродуктивну перевагу.

«Ми не думаємо, що мухи пʼють алкоголь, тому що вони в депресії», — зауважив автор дослідження Білл Ханссон, керівник відділу еволюційної нейроетології в Інституті Макса Планка.

Алкоголь, а особливо метанол, посилював те, як самці виробляють і виділяють хімічні статеві сигнали, які називаються феромонами. Це приваблювало самок.

Реакція мушок на запах алкоголю контролюється трьома різними нейронними ланцюгами в мозку. Два відповідають за те, щоб стимулювати самців зʼїсти щось зі спиртом, а третій дає гарантію, що цього не буде надміру.

«Це означає, що мухи мають механізм контролю, який дозволяє їм отримувати всі переваги споживання алкоголю, не ризикуючи алкогольним сп’янінням», — сказав один з авторів дослідження Ян Кізі з Університету Небраски.