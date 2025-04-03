Росія запустила по Україні 39 дронів. Скільки збили

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 3 квітня росіяни атакували Україну 39 дронами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 28 дронів на півночі та сході країни. Ще сім ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. У Харкові через атаку сталось кілька пожеж.