Росія запустила по Україні 39 дронів. Скільки збили
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 3 квітня росіяни атакували Україну 39 дронами різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 28 дронів на півночі та сході країни. Ще сім ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. У Харкові через атаку сталось кілька пожеж.